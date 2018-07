Angola: Report parlementaire de vote sur les Jours Fériés Nationaux

Ayant abouti à la signature des Accords de New York, ces négociations ont fini par accélérer la proclamation de l'indépendance de la Namibie et l'éradication de l'apartheid en Afrique du Sud, a-t-il ajouté.

Selon le député Salomão Xirimbimbi, président du Groupe parlementaire du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, grâce aux événements du 23 mai que le régime d'Apartheid de l'Afrique du Sud, qui occupait alors le territoire sud-ouest africain (Actuelle Namibie) et envahissait le reste de la région australe, a été contraint de reconnaître sa défaite militaire et d'accepter l'application de la Résolution 435/78 des Nations Unies.

Luanda — La proposition de révision de la Loi sur les Jours Fériés Nationaux et Locaux et sur les Dates de Célébration Nationale, à l'initiative du gouvernement, suscite de la polémique.

