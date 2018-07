Angola: Plus de 20.000 jeunes reçoivent une formation

Luanda — 29.956 jeunes ont bénéficié des actions de formation et de renforcement de capacité à entreprendre par l'alphabétisation numérique et la langue anglaise, dans le cadre du protocole de coopération entre l'ambassade des Etats-Unis et le Réseau de Médiathèque d'Angola (REMA).

Les données ont été publiées vendredi à Luanda, en marge de la séance de signature du protocole, par le directeur de l'unité technique du REMA, Paulo Pedro.

Les chiffres ont été atteints avec la mise en œuvre de 7 programmes dans 102 événements. L'accord, qui vise à accroître et à renforcer le partenariat entre les deux entités, a été signé par l'ambassadrice américaine en Angola, Nina Maria Fite, et le secrétaire d'État à la technologie de l'information, Manuel Homem.

L'initiative vise à accroître les activités pour les jeunes relevant de la compétence des deux institutions, en mettant l'accent sur l'écosystème de l'entrepreneuriat et consolidation des compétences professionnelles des participants dans divers domaines.

C'est le deuxième protocole de coopération entre l'ambassade des États-Unis et le Réseau de Médiathèques d'Angola. Depuis 2015, les deux organisations ont mené plusieurs activités visant à renforcer les connaissances des jeunes angolais, grâce à des programmes tels que l'apprentissage de langue anglaise, des séminaires sur la possibilité d'étudier aux Etats-Unis, le lancement des bourses YALI - Mandela Wahinsgton fellowship et Fulbright et la réalisation annuelle de la foire des Universitaires américaines.

La signature du mémorandum suit la première signée en 2015, dans le but de renforcer les connaissances de la jeunesse angolaise à travers l'enseignement de l'anglais, les opportunités d'études aux États-Unis et le lancement de bourses d'études.