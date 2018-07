Angola: Le Ministère engagé dans de promotion et diffusion de la culture

Luanda — L'ouverture de maisons culturelles, la diplomatie culturelle et la promotion du tourisme culturel font partie des actions programmées par le ministère de la Culture dans le cadre du processus de diffusion et valorisation de la culture angolaise, a déclaré le directeur national de la culture, Euclides da Lomba.

Le responsable a fait cette déclaration lors d'une visite à l'Angop dans le but de renforcer les synergies existantes, d'échanger des informations et de raccourcir la distance entre le ministère de la Culture et les médias.

Selon Euclides da Lomba, ces actions permettront une meilleure prestation des services publics, avec des activités directes basées sur la préservation, la conservation, la diffusion et le respect de la culture angolaise.

Le Ministère, dans son programme d'action, permet la création de maisons et centres culturels dans le pays, ainsi qu'un support dans la diffusion de la culture à l'étranger, citant par exemple au Portugal et au Brésil. Euclides da Lomba a également affirmé que, dans le contexte de la diversification de l'économie, la culture peut contribuer à la collecte des recettes en imposant des taxes en fonction des activités menées par les agents culturels.

Pour sa part, l'administrateur de l'Angop pour le secteur de contenus, José Chimuco, a dit que la contribution de l'agence dans le processus de valorisation, préservation de la culture est basée sur la promotion, à travers la diffusion de dépêches à l'étranger.

José Chimuco s'est déclaré prêt à conclure un partenariat avec le ministère de la Culture afin de contribuer à la défense de l'identité culturelle nationale.

Il a également réaffirmé la nécessité de promouvoir des cours de formation et de former des journalistes culturels afin de leur doter des connaissances et des outils nécessaires pour mieux mener leurs activités quotidiennes.

Le responsable a également souligné que l'agence fermera sous peu certains services comme forme de collecte des recettes, citant par exemple les grands dossiers liés à la culture, au tourisme et à l'économie.