Angola: Le Parlement approuve finalement la Loi sur les carrières des militaires des FAA

Luanda — Le parlement angolais a approuvé vendredi, à l'unanimité, les propositions de loi sur les Carrières des Militaires et des Postes et Distinctions des militaires des Forces Armées Angolaises (FAA).

L'approbation de ces actes juridiques a eu lieu lors de la 11ème Réunion Plénière Ordinaire de la 1ère Session Législative de la IVe Législature de l'Assemblée Nationale, dirigée par le président de cet organe souverain, Fernando da Piedade Dias Dos Santos.

La proposition de loi sur les carrières des militaires des FAA vise à définir les principes et procédures à observer dans le développement et la progression dans des carrières militaires des forces armées angolaises, les droits et devoirs, ainsi que la discipline de leur gestion.

Le rapport de raisonnement note que la structure des carrières militaires, en raison de la singularité des attributions et compétences des FAA, qui sont sans équivoque différents des autres serviteurs de l'Etat, suit leur propre ordre. Il indique que le développement des carrières militaires est réglementé en fonction de la forme de service fourni par le militaire et repose sur les mêmes paramètres pour toutes les branches des FAA.

A son tour, le projet de loi sur les postes et distinctions militaires des Forces Armées distinctives vise à définir la hiérarchie des postes et distinctions des militaires des FAA afin d'harmoniser les relations d'autorité et subordonné entre les militaires.

Le président du groupe parlementaire du MPLA, Salomão Xirimbimbi a dit que l'adoption des instruments légaux résoudra un problème pour beaucoup de sens et attendu par tous ceux qui ont la militaire comme profession, leurs carrières stagnent en termes de progression dans les classes concernées.

L'UNITA, le plus grand parti d'opposition, a noté que parallèlement aux diplômes approuvés, la loi sur la défense nationale doit également être achevée de toute urgence, afin de permettre que les FAA engagent les réformes dont elles ont besoin.

Le président du groupe parlementaire de la CASA-CE, André Mendes de Carvalho, a renforcé la thèse de l'UNITA en soutenant que le secteur de la défense nationale est un domaine de grands consensus qui ne permet pas l'unilatéralisme partisan, l'ego exagéré et l'infantilisme.

Il a critiqué, en effet, certains chefs militaires qui traînent dans les camps militaires les problèmes des forces politiques, qui, à son avis, affectent la cohésion des FAA.

D'autre part, Benedito Daniel, du PRS, s'est félicité de l'approbation des diplômes juridiques militaires, pour lesquels, il y a longtemps, une telle condition préalable était perçue comme digne du secteur de la défense nationale.

Selon le parlementaire, après la fin de la guerre, "certaines entités militaires ont été distinguées sans mérite et ni carrière".

Par ailleurs, lors de la réunion plénière ordinaire de vendredi, le Fiscal Unique de l'Entité de Réglementation de la Communication Sociale Angolaise (ERCA) a pris ses fonctions. C'est Antonio Eusébio Manuel qui a juré fidélité au Parlement.