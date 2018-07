Sénégal: El Hadji Ba - Le Franco-Sénégalais s'est engagé avec le RC Lens !

Le RC Lens vient d'officialiser l'arrivée d' El Hadji Ba. Après avoir résilié son contrat à l'amiable avec le FC Sochaux-Montbéliard, le milieu de terrain franco-sénégalais s'est engagé avec les Sang et Or. La durée du contrat du milieu de terrain n'a pas été communiquée. Ancien joueur du SC Bastia, Ba évoluait à Sochaux et avait résilié son contrat à l'amiable il y a quelques jours.

Formé au Havre, El Hadji Ba avait rejoint Sunderland en 2013-2014, qui l'avait dans la foulée prêté au SC Bastia (7 matches joués en Ligue 1), puis transféré un an plus tard à Charlton, où le Franco-Sénégalais a évolué en Championship et a disputé une vingtaine de matches. Transféré en mars 2017 à Stabaek en Norvège, il rejoint Sochaux et la Ligue 2 quelques mois plus tard où il s'est relancé sous les ordres de Peter Zeilder, et où il a disputé 21 matches en 2017-2018 avant de se blesser.