Tunisie: Tout dans le style

En fait, Jamel tire sur tout ce qui bouge; il se gausse du président français en lançant: «Macron est plus petit que moi, 39 ans, ce n'est pas un âge présidentiel, c'est une pointure». Il s'en prend à Trump, en raillant sa coiffure de cheveux et en fustigeant avec truculence : «la parole raciste qui se décomplexe avec lui».

Justement, les thèmes de racisme de la double culture, de l'intolérance et de la transmission, sont au cœur de son spectacle, mais tout est amené façon coq à l'âne sans réel fil conducteur avec cette constance à vouloir encore et toujours évoquer, comme dans «100% Debbouze» et «Tout sur Jamel», son enfance en narrant avec superbe et en provoquant une cascade de rires, le départ de sa famille en vacances au Maroc.

L'une des meilleures scènes du spectacle où il démontre l'étendue de son talent de comédien. Puis de faire une comparaison entre l'enfance privilégiée de ses enfants et la sienne.

«Mon fils Léon a une super vie, il a un lit à lui tout seul, nous on avait un lit triperposé, il a des Adidas, nous on avait des «splouch» achetées sur le marché, quand on marchait ça faisait splouch, splouch... Surtout quand il pleut».

L'ancien enfant de Trappes ne peut s'empêcher d'évoquer son nouveau rôle de père à l'ombre du manque de transmission paternelle : «comment transmettre à mes enfants ce que mon père ne m'a pas transmis?», s'interroge-t-il? Et de s'attaquer, ensuite, de front au problème du racisme en France à l'égard des Arabes et des Noirs surtout quand certaines voix se sont élevées pour leur demander de se désolidariser des derniers attentats terroristes «on fait quoi une manif d'innocents? en chantant on n'a rien fait, on n'était même pas là?», s'amuse-t-il puis de trouver la parade à travers l'invention d'une fable : « la grenouille (les Français) et la belette (les Arabes et les Noirs), façon «le corbeau et le renard» de La Fontaine. Mais la fable est sans morale et Jamel sollicite le public pour l'aider à trouver une morale.

Gouailleur, il rejette toutes les propositions du public en choisissant une morale légère et amusante exprimant le bon sens populaire: «la bellette on la chasse par la porte, elle revient par la fenêtre»

La morale de ce spectacle selon Jamel : c'est que de «rassembler et de fédérer» à travers l'humour, la culture et l'union représentent à ses yeux la panacée pour s'en sortir.

Voilà un trépidant one-man-show dont la force réside dans la forme plutôt que dans le fond a qui s'avère dissipé et haché. «Maintenant ou Jamel» vaut par le style de l'humoriste : sa fougue, son énergie, sa vivacité, son impertinence, ses phrasés saccadés, ses bégaiements et erreurs de français volontaires, son sens de la répartie et de l'improvisation mais surtout et fondamentalement son talent de comédien hors pair.