Tchad: L'ex - gouverneur de Doba condamné à du sursis en appel

Dans le milieu judiciaire, on s'étonne surtout de la célérité avec laquelle l'affaire a été menée. En deux mois, on a déjà franchi le cap de la cour d'appel, alors que de nombreux prévenus attendent en prison depuis des mois, voire des années, sans être présentés à un juge.

Maître Doumra Manassé, l'avocat sur qui l'ancien gouverneur a fait tirer, interprète le verdict de la Cour d'appel. « C'est normal que la justice soit attaquée ? C'est normal que les magistrats de Doba doivent être attaqués et tués ? C'est normal qu'on vienne tirer dans les locaux de la justice ? Aujourd'hui, moi, j'ai échappé mais à qui le tour !? On s'en remettra finalement, dans ce pays, à Dieu seul », s'indigne t-il.

Au Tchad, la Cour d'appel de N'Djamena a réduit, vendredi 20 juillet, les peines de l'ex-gouverneur du Logone oriental et des cinq gendarmes accusés d'avoir fait tirer sur des magistrats et un avocat. Condamnés à 5 et 6 ans de prison ferme, ils n'écopent plus que de 2 ans avec sursis et une amende. Ils ont quitté la maison d'arrêt vendredi soir.

