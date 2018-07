Burkina Faso: 5 800 000 tonnes de céréales attendues pour la campagne agricole 2017-2018

L'agenda du 7ème Sommet de Traité d'Amitié et de Coopération prévoit la… Plus »

Le ministre de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'Extérieur monsieur Paul Robert Tiendrebeogo, a échangé sur le bilan du forum national de la diaspora qui s'est tenu du 11 au 13 juillet dernier à Ouagadougou sur le thème « La contribution des Burkinabè de l'extérieur à la construction nationale ». Selon Paul Robert Tiendrebeogo « sur 480 participants enregistrés, l'on note 228 Burkinabè de l'extérieur sur 205 participants prévus ». Il y' a eu au cours de ce forum qui a duré 72 heures, un partage d'expérience des participants, un dialogue direct entre le Président du Faso et la diaspora, des expositions et la pose de la première pierre de la cité de la diaspora.

Nombreux sont ces hommes des médias qui ont pris part à la conférence de presse. Le ministre en charge de la communication, monsieur Remis Fulgance Dandjinou, a abordé les questions de la santé, de la diplomatie, des droits humains et du dialogue entre la Coordination des Syndicats du ministère de l'Economie des finances et du développement (CS-MEF) avec le Premier ministre.

