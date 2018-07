Madagascar: Ketrika.com - Extension sur d'autres championnats

Ce ne sera pas que du football, puisque les autres disciplines à savoir la course de formule 1, les rallyes, le tennis et le basket et autres rendez-vous nationaux et internationaux, prendront part à la plate-forme. Pour ceux qui ont gagné leurs défis durant la Coupe du Monde, ils peuvent utiliser leurs jetons sur une option vente en ligne qui concernent des articles informatiques et aussi la téléphonie mobile. Du lundi au vendredi, la semaine prochaine, ces produits seront vendus sur un prix cassé notamment une réduction de 75% annonce les responsables de ketrika.com.

Quelques clics et le défi en ligne est lancé. Le concept a bien capté les férus du ballon rond surtout pendant les matchs de la Coupe du Monde. Ketrika.com, cette plate-forme de défi sur la grande Toile s'étend sur les autres championnats de renom à venir. Les défis sont déjà disponibles sur TBH league, et ligue des champions.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.