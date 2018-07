Madagascar: THB - Ligue des Champions - CNaPS Sport à la première place

Jean Ba forme avec bonheur la nouvelle arme offensive de la CNaPS avec Kalusha, un Morondavien de souche que la CNaPS avait conduit aux champs de tirs pour le rendre plus performant et créer le danger dans la zone de vérité d'en face.

Une victoire qui a toutefois mis un temps fou à se dessiner tant l'Ajesaia a fait illusion s'offrant même le luxe de mener au score sur un lob astucieux de Ricka dès la 10e minute. Mais le temps de laisser passer l'orage et les hommes de Tipe Randriambololona passèrent à l'attaque pour ensuite marquer sur un tir vicieux de Boura qui trouva la lucarne du portier de l'Ajesaia (26e). Manda, car il s'agit de lui, n'a même pas recouvré ses esprits que le second but des caissiers survint {29e) Il porta les griffes de Jean Ba, un transfuge de Fosa Juniors via Tana Formation.

