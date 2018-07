Madagascar: Cour Suprême Anosy - Installation des Chefs de Cour

L'audience solennelle de prestation de serment et d'installation des Chefs près la Cour Suprême et des Cours d'Appel s'est tenue hier, en la Salle d'Audience n°1 de la Cour Suprême à Anosy, en présence de la ministre de la Justice et non moins Vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Harimisa Norovololona, du Président du Sénat Rivo Rakotovao et du président du « Conseil du Fampihavanana Malagasy », Maka Alphonse.

En ce qui concerne les chefs de la Cour Suprême, il s'agit notamment d'Andriatianarivelo José René, Procureur Général près la Cour Suprême, Rabetokotany Marcellin, Président de la Cour de Cassation, Ratovonelimalala Denis, Président du Conseil d'Etat de la Cour suprême, Rakotondramihamina Jean de Dieu, Président de la Cour des Comptes, Rakotomandimby Benjamin, Commissaire Générale de la Loi et Herison Olivier Andriantsoa, Commissaire Général du Trésor Public.

Responsabilités. Pour ce qui est des Chefs des Cours d'Appel, il s'agit de Rasiviarison Félicien, Procureur Général près la Cour d'Appel de Toamasina, Razafitsimiankina Johnstone Antoine, Premier Président de la Cour d'Appel de Toliara et Ramanakavana Jean Jacques Denis, Procureur Général près la Cour d'Appel de Fianarantsoa. Dans son discours à l'issue de cette audience solennelle, le Président du Sénat a félicité la grande famille de la Justice et particulièrement les hauts responsables qui ont prêté serment ce jour.

Madame le Garde des Sceaux ministre de la Justice a pour sa part rappelé l'immensité des responsabilités et obligations de ces magistrats et de tous les magistrats en général. Elle a insisté sur l'importance de leur intégrité et l'efficience de la Justice pour le peuple malgache.