Madagascar: Rugby - XV ans Tambohobe - USCAR défiera TAM Anosibe

Les deux équipes victorieuses des rencontres de défi au Stade Malacam se qualifieront pour la grande finale du 2 septembre.

2003-2018. L'association Tambohobe (Tanora Mbola Ho Beazina) fêtera cette année ses 15 ans d'existence et compte marquer d'une pierre blanche cette célébration. « Comme nous œuvrions dans le domaine social, nous allons organiser une grande rencontre de rugby au Stade de Mahamasina le 2 septembre prochain» a expliqué Rabenjamina Willy, président de la l'association. Le choix s'est porté sur le rugby, car pour le moment, c'est la discipline numéro un dans la capitale et arrive à fédérer les jeunes et les moins jeunes. Mais avant la grande fête à Mahamasina, des rencontres de défi seront organisées au Stade Malacam ce dimanche 29 juillet pour les équipes dans la division élite 1.

Deux demi-finales seront au programme opposant l'USCAR au TAM Anosibe et la TFMA plus connue sous l'appellation « Boaikely manohitra » à Matadorea. Les deux équipes victorieuses de ces rencontres se qualifieront pour la grande finale du 2 septembre. Pour la petite histoire, l'idée de la constitution de l'association Tambohobe est née du constat de la réalité que vivent les jeunes et les femmes dans le quartier d'Andraisoro. « L'association est apolitique, mais veut apporter sa part de contribution dans l'éducation de la société et prône le respect des valeurs malgaches » a fait savoir, Théogène Rivoson, SG de l'association.