Madagascar: Lôla & Njakatiana à Antsahamanitra - Prêts pour le grand « show » !

Après des semaines de répétition, Njakatiana et Lôla sont enfin prêts à en mettre plein la vue à leurs inconditionnels. Ils promettent un show exceptionnel pour ces retrouvailles à Antsahamanitra demain après-midi.

Antsahamanitra, un lieu qui renferme de nombreux, mais surtout de merveilleux souvenirs pour Lôla et Njakatiana. Dans cet (autrefois) espace de verdure, ces deux grands monuments de la musique populaire ont connu la gloire, les moments de complicité, de convivialité et de partage avec leurs fans en liesse. C'est également là qu'ils ont bâti leur renommée. Au fil des années, ils ont, sur cette même scène, vu leur succès s'accroître. Les spectateurs étaient effectivement de plus en plus nombreux pour assister à leur show.

Avec la nouvelle vague d'artistes et les nouvelles tendances musicales, ils ont malheureusement perdu la main, mais ce n'est pas pour décourager Lôla et Njakatiana qui prouveront sur cette même scène demain après-midi qu'ils ont encore beaucoup à offrir et qu'en matière d'ambiance et de spectacle, ils ne sont nullement des novices. Ce 22 juillet, les deux artistes vont donc se partager la scène d'Antsahamanitra pour faire revivre cette ambiance inédite et populaire dont eux seuls détiennent le secret.

Tubes. Un Njakatiana et un Lôla sous les feux des projecteurs, c'est de l'ambiance assurée. Avec eux, aucun risque de s'ennuyer ! Lôla promet du grand art. « Nous avons répété depuis des semaines pour ne rien laisser au hasard. Le public peut être sûr de passer un grand moment. Il va y en avoir pour tout le monde. Notre répertoire va être composé de tous les titres avec lesquels on nous a connus, les titres les plus romantiques aux plus dansants, afin que le public puisse se retrouver et chanter avec nous tout au long du concert ».

Njakatiana, de son côté, prépare également le meilleur pour faire de ces retrouvailles avec le grand public, un moment unique fait de complicité. Pour ce concert à Antsahamanitra demain après-midi, les deux artistes vont se relayer sur scène avec leur équipe et ne laisser aucun moment de répit pour assurer l'ambiance jusqu'au bout. « Pour tous ceux qui s'attendent à des duos entre moi et Njakatiana, soyez parmi nous, vous n'allez pas être déçus ! », conclut Lôla. Pour assister à ce retour en force de deux des grands monuments de la musique populaire, rendez-vous est pris à Antsahamanitra demain après-midi. Le show débutera à 15 tapantes !