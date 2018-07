Afrique: Croissance en Afrique - Madagascar parmi les pays performants

Lors de la troisième revue de la FEC, les administrateurs du FMI se sont « félicités de la reprise économique à Madagascar et de la performance généralement satisfaisante des autorités dans le cadre de leur programme économique appuyé par le Fonds ». Le FMI qui indique notamment : « Les évolutions économiques récentes ont été favorables, avec une croissance économique forte, une inflation maîtrisée, de solides performances en matière de recettes et une forte augmentation des réserves de change en 2017. Le programme de réformes structurelles progresse également. Les perspectives restent positives, avec des risques liés à la hausse des prix du pétrole et aux autres chocs sur les termes de l'échange et des catastrophes naturelles ».

Le Fonds a toutefois maintenu ses prévisions pour la région à 3,4% en 2018. Selon ce rapport, ce relèvement des prévisions de croissance pour 2019 s'explique essentiellement par la hausse des prix des matières premières et l'amélioration des perspectives économiques au Nigeria. La croissance de l'économie nigériane devrait en effet passer de 0,8% en 2017 à 2,1% en 2018 et 2,3% en 2019 (+0,4% par rapport à l'estimation datant d'avril dernier), grâce notamment à la remontée des prix du pétrole. La performance sud-africaine est également associée à ce relèvement de croissance en Afrique. En Afrique du Sud, le taux de croissance économique passera de 1,5% en 2018 à 1,7% en 2017. Toujours selon les données du FMI, c'est l'Ethiopie qui devrait se placer en tête des pays africains champions de la croissance avec un chiffre de 8,5%. La Côte d'Ivoire affichera une croissance de 7,2%.

