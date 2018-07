Madagascar: Théâtre - Hommage à Jasmina Ratsimiseta

Agrémenté des compositions d'Andrianary Ratianarivo, la pièce sera incarnée par la troisième génération de la troupe Jeannette. Avec Yannick, Mina, Fanja, Valoniaina, Lija, Arilija, Tsiory, Rivo et Fara, accompagné par Rima Ravaloson au piano et mise en scène par Mbato Ravaloson, la troupe sera au grand complet pour l'occasion sur les planches de l'Alliance française à Andavamamba. Pour les voir à l'œuvre, l'après- midi du 5 août est à marquer dans son agenda !

Pièce classique en trois actes, « Ny tsy hamoizako azy » est une histoire tumultueuse entre plusieurs personnages centrés sur Ranarisisy. Riche milliardaire, fiancé à Rahely, il s'avère être un bourreau des cœurs qui compte conquérir Ranorosahondra. Tous les coups sont permis entre les prétendants, mettant en œuvre tout ce qui est en leur pouvoir pour arriver à leurs fins. Selon les moyens de tout un chacun. Arnaque, coup bas et sabotages s'enchaînent jusqu'à lapidation de la richesse de Ranarisisy. Faisant preuve de patience, de persévérance et d'amour, Rahely retrouve son amoureux dont elle ne peut se passer.

