Tunisie: Un sport en pleine déconfiture

Ce qui se passe actuellement en handball tient de la « non- assistance à une personne en danger ». Oui, les cadets, les juniors, les seniors, les dames, qui sont champions d'Afrique se préparent à entrer en compétition soit pour un Mondial, soit pour la défense d'un titre continental.

Le handball, communément reconnu comme le sport collectif le plus représentatif du pays, se morfond dans des problèmes sans fond. Les jeunes, cadets et juniors, à moins qu'il n'y ait ces dernières heures un changement de dernière minute, préparent leurs compétitions à ... Mahdia ! La capitale fatimide est sans aucun doute un bastion du handball national, mais pour affûter une formation appelée à défendre son titre ou en conquérir, on a absolument besoin de rencontres internationales de bon niveau.

Les féminines à rude épreuve

C'est le cas des féminines qui voudraient reconquérir leur titre. En effet, la 23e édition du championnat d'Afrique de handball se déroulera du 2 au 18 décembre 2018 au Congo.

L'équipe nationale cadette, pour sa part, participera au championnat du monde U18 qui aura lieu à Kielce en Pologne du 7 au 19 août. Le tirage au sort qui a eu lieu en avril a placé notre équipe nationale , vice-championne d'Afrique en 2017, dans le groupe D aux côtés de la Corée du Sud, la France, l'Espagne, le Kazakhstan et le Monténégro. Les Tunisiennes débuteront face aux Coréennes mardi 7 août.

Composition des Groupes :

Poule A: GER, ROU, POL, BRA, ANG, SVK

Poule B: HUN, DEN, EGY, SWE, CHI, CRO

Poule C: NOR, RUS, JPN, CHN, NED, ARG

Poule D: KOR, FRA, ESP, TUN, KAZ, MNE

Le programme

Mardi 7 août : 16h00 : Corée du sud - Tunisie

Mercredi 8 août : 16h00 : Tunisie - France

Vendredi 10 août : 14h00 : Tunisie-Kazakhstan

Samedi 11 août : 16h00 : Monténégro - Tunisie

Lundi 13 août : 16h00 : Espagne-Tunisie

Le Mondial pour les seniors

Les champions d'Afrique en titre seniors prendront part au Championnat du monde qui aura lieu au Danemark et en Allemagne en 2019. Le tirage au sort du Championnat du Monde de Handball, du 10 au 27 janvier 2019, ayant été effectué, la sélection tunisienne figure, rappelons-le, dans le Groupe C en compagnie du Danemark, de la Norvège, de l'Autriche, du Chili et de l'Arabie Saoudite.

Il y a des limites

Les joueurs seniors dont certains évoluent en Europe et qui, pour une bonne partie d'entre eux, viennent de boucler les JM de Tarragone, n'ont pas beaucoup de crainte pour avoir quelques adversaires à l'effet de fourbir leurs armes.

Mais pour les jeunes et les féminines, une préparation à Mahdia est insuffisante. Pire, c'est même ridicule d'en parler. Est-ce ainsi que l'on conçoit les priorités ? Le BF et le MJS se doivent de bouger pour trouver des solutions. Si ce n'est trop tard.