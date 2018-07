Tunisie: L'hépatite A rejoint les vaccinations obligatoires

La révolution a ceci de bon qu'elle a libéré les langues et promu les médias en tant que porte-voix des événements et situations sociales jusque-là ignorés ou dissimulés. Et tant de problèmes de santé font partie de cette face cachée de la Tunisie qui gagnerait à voir la lumière du jour. Dans le cadre de ce développement régional équitable qui représente l'un des objectifs majeurs de notre révolution.

Mais si tant de questions de santé publique n'ont eu droit, depuis le 14-Janvier, à aucune réelle solution ou se seraient aggravées, les nombreux cas d'hépatite A découverts ces toutes dernières années viennent d'inspirer à l'Etat le lancement d'un programme de vaccination obligatoire visant les classes du primaire où un cas d'hépatite A se serait déclaré. Et cela entrera en application dès la fin de l'été. Même s'il ne s'agira donc pas d'une vaccination généralisée à tous les enfants, faute de moyens et de préparatifs laborieux que cela aurait exigés.

On a ainsi pris le parti d'agir là où les épidémies d'hépatite A se manifestent le plus souvent comme certaines régions du pays qui sont sévèrement touchées par le virus. Dans ces régions, notamment le Sud, les campagnes de sensibilisation seront renforcées et doublées d'opérations concrètes de dépistage dans les écoles de l'enseignement de base, plus spécialement, dans une première étape, au niveau de la première année. Sachant que la septième année de base suivra bientôt. Comme l'a expliqué aux députés le ministre de la Santé.

Cette introduction partielle de la vaccination contre l'hépatite A en milieu scolaire vient enrichir l'éventail des vaccinations assurées par le ministère de la Santé, dont fait partie celle contre l'hépatite B. Il s'agit de vaccinations obligatoires opérées gratuitement selon un calendrier bien précis dans le cadre de la politique nationale de prévention qui a fait la preuve de son efficacité depuis l'indépendance dans l'éradication de plusieurs fléaux.

Quant à l'hépatite C, le ministre a indiqué que le traitement curatif est spécialement efficace et disponible.