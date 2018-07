Tunisie: Un CSS pimpant et déroutant

Les deux vainqueurs de ces deux matches accéderont au tour final de l'épreuve, prévu le mercredi 25 juillet. Quant aux deux autres, ils joueront pour la troisième place du tournoi.

Une prime alléchante est annoncée pour le vainqueur de cette joute.

Le CSS a d'ailleurs pris les choses bien au sérieux, en vue surtout de consolider sa notoriété. Le match amical qu'il a disputé jeudi dernier dans le cadre de ses préparatifs pour cette épreuve en est la preuve. Son opposant direct dans ce match a été l'équipe qatarie d'El Ahly qui n'a pu soutenir le rythme effréné que lui ont imposé les «Noir et Blanc» d'entrée de jeu avec déjà à la clé au bout des dix premières minutes deux buts de haute facture, signés par Walid Karoui suite à une ouverture bien précise de l'excentré droit, Hamza Methlouthi, et du défenseur axial, Nessim H'nid qui a repris de plein fouet une balle arrêtée des 20 mètres dans les filets du gardien adverse, Metwelli.

En deuxième mi-temps, les Sfaxiens ont consolidé leur avance par deux autres buts, œuvres du rentrant Alaâ Marzoughui (76e et 84e).

Dix-huit joueurs sollicités

Les joueurs ayant participé à ce test du côté sfaxien au cours de la 1ère période de jeu ont été les suivants :

Gaâloul, Methlouthi, Zouaghi, H'nid, Amamou, Serge Aka, Sokary, Karoui, Ben Ali, Chaouat et le joueur congolais actuellement à l'essai, Rossi.

En deuxième mi-temps, l'entraîneur Ruud Krol a opéré certains changements parmi son onze qui a été constitué de : Sabri Ben Hassinie dans les bois, Methlouthi, Ben Younès, Zamouri et Bouraoui en défense, Hamdouni, Karoui, Sokary et Mohamed Ali Trabelsi au milieu, Marzoughui et Iduwo en attaque.

Le test a été finalement édifiant des potentialités intrinsèques de l'ensemble faisant actuellement partie de l'effectif en place, et ce, en dépit des départs de certains éléments-clés de l'équipe de la saison écoulée, à l'instar du gardien Rami Jridi, des défenseurs Yacine Meriah et Mohamed Ben Salah, et des demis Maher Hannachi, Karim Aouadhi et Wassim Kamoun.

Départ de Meriah, c'est presque fait

A propos de Meriah, les pourparlers, actuellement en cours avec l'équipe grecque Olympiacos, qui a présenté une offre bien consistante pour enrôler le joueur, semblent se diriger vers un accord définitif. Reste maintenant une confirmation des parties concernées.