Sénégal: Polémique sur Auchan - Alioune Sarr en appelle à la responsabilité des acteurs

"Nous allons réguler la grande distribution et le commerce de proximité pour que chacun, à sa place, cohabite pour l'intérêt du pays", a-t-il promis, rappelant que le Sénégal est dans une compétition nationale, régionale et mondiale qui doit être soutenue par tous.

"C'est cela la responsabilité. Le populisme et la démagogie politique ne doivent pas nous pousser à adopter de tels actes. J'en appelle à la responsabilité de part et d'autre", a-t-il soutenu.

Le ministre du Commerce a rappelé que, chaque année, les Sénégalais de la diaspora envoient des milliards de francs CFA dans le pays. Pourtant, ils vivent et travaillent dans des pays étrangers, a rappelé Alioune Sarr qui suggère de penser à eux "quand on s'adresse aux étrangers d'ici".

Le Sénégalais n'est pas xénophobe, a d'emblée rappelé le ministre du Commerce, qui ajoute : "Nous avons des valeurs, et un pays est structuré par des valeurs. Les femmes et les hommes publics doivent incarner ces valeurs", a-t-il déclaré.

"Nous devons avoir une stratégie apaisée. C'est notre pays, ce sont les Sénégalais qui vont dans les supermarchés et qui font de petits commerces. Il faut éviter l'affrontement et tout propos qui peut ressembler à de la xénophobie", a-t-il conseillé lors de sa rencontre avec l'Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN).

