Sénégal: Décret sur la grande distribution - L'ASCOSEN expose ses préoccupations

Le ministre du Commerce a assuré que le décret en question va prendre en compte l'accompagnement des chaînes de valeur afin que les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites et moyennes industries (PMI) ne soient pas pénalisées.

Il a expliqué que cette régulation devra se traduire par un investissement dans l'infrastructure et l'aménagement d'accès par les grandes surfaces au bénéfice des consommateurs, tout en permettant au petit commerce de proximité de continuer à exister et que l'Etat se trouve dans ce dispositif.

Il a aussi suggéré de renforcer le contrôle économique au niveau des boutiques, des supermarchés, des distributeurs et même des étales, et d'accompagner les producteurs locaux.

A cette occasion, M. Ndao a demandé à l'Etat du Sénégal de réguler "la distribution par la gestion de l'urbanisme commercial", et de "revoir les conditions d'implantation des supermarchés et des marchés ainsi que la moralisation des pratiques commerciales".

Elle a exprimé cette préoccupation par la voix de son président, Momar Ndao, vendredi, lors d'une rencontre avec le ministre en charge du Commerce, Alioune Sarr. L'objet de la rencontre qui s'est tenue à Dakar, était de "recueillir" les observations et préoccupations de l'ASCOSEN et partager avec lui la méthodologie à suivre dans l'élaboration de ce projet de décret.

