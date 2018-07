Sénégal: Fatick - Une quarantaine de villages seront électrifiés d'ici 2020 (SENELEC)

Fatick — Une quarantaine de villages périurbaines et rurales de la région de Fatick vont accéder à l'électricité d'ici 2020 gràce au Projet d'extension de réseaux et d'accès à l'électricité dans les zones périurbaines et rurales, a indiqué, vendredi, le chef du service Environnement, Prévention et Sécurité de la SENELEC, El Hadj Ndiogou Diop.

"Financé à hauteur de 25 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement (BAD), ce projet va bénéficier à plusieurs villages et localités des régions du Sénégal dont Fatick", a dit M. Diop à l'issue d'un CRD axé sur l'évaluation des enjeux environnementaux et sociaux dudit projet dans la région.

"A Fatick, a-t-il indiqué, ce projet va permettre d'électrifier une quarantaine de villages et localités périurbaines et rurales d'ici 2020 avec des objectifs intermédiaires de taux de couverture de 20% à réaliser en 2018, de 60% en 2019, et de 20% en 2020".

"Mais en attendant la réalisation de ces objectifs, a-t-il précisé, nous sommes dans la phase étude des impacts environnementaux et sociaux conformément aux exigences du code de l'environnement du Sénégal et de la Banque africaine de développement (BAD)".

Le Sénégal s'est engagé à atteindre l'accès universel à l'électricité en 2025 pour faciliter l'atteinte des objectifs socio-économiques définis par le Plan Sénégal Emergent (PSE) à l'horizon 2035.

Le milieu rural reste le défi majeur à l'atteinte de cet objectif compte tenu des inégalités observées jusqu'ici en termes d'accès aux services électriques.