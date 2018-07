Congo-Kinshasa: Environnement - Validation du plan de plaidoyer de la gouvernance forestière

Le document a été approuvé, le 19 juillet, à Kinshasa par les organisations de la société civile oeuvrant dans le domaine, au terme d'un atelier.

Le plan de la gouvernance forestière validé par la société civile est en fait un véritable instrument de plaidoyer, dans le cadre de la réforme globalisante de la gouvernance de ce secteur. Pour sa réussite, les participants à l'atelier souhaitent que toutes les parties prenantes impliquées dans cette gouvernance puissent élaborer une feuille de route pour une réforme globalisante du secteur forestier. Ce document, indiquent -ils, devra être en cohérence et en harmonie avec toutes les autres réformes des lois sectorielles touchant les ressources naturelles et visant l'amélioration des conditions de vie des communautés locales et des peuples autochtones.

La société civile environnementale, fait savoir l'"Agence congolaise de presse" qui donne cette information, estime que des actions isolées tentant de résoudre les problèmes qui se posent dans la gouvernance forestière sont inefficaces face au maintien d'un moratoire vieux de quinze ans sur l'attribution de nouvelles concessions forestières et aux évolutions de processus relatifs à réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, à la foresterie communautaire et aux réformes sectorielles en cours en matières forestière, foncière et d'aménagement du territoire. Pour amener le gouvernement à doter le pays d'un cadre apaisé dans lequel toutes les parties ont droit au chapitre, la société civile a opté pour une approche globalisante du cadre général de gouvernance forestière, afin de trouver des solutions durables aux différents problèmes rencontrés à ce jour.

Rappelons que ce plaidoyer, dont le leadership est assuré par la Coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, est motivé par les récentes évolutions enregistrées dans le secteur de la gouvernance forestière, appelant à sa révision globale.