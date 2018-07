Tunisie: A chaque photo son histoire

Photographe anglo-italien de 44 ans, Julian Hargreaves inclut dans son travail des portraits de célébrités, des shootings de mode et des projets artistiques. Il a collaboré avec des magazines prestigieux, tels que Vanity Fair, Vogue, Grazia, AD, mais aussi avec des maisons de mode comme Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo et d'autres encore. Parmi les personnalités qu'il a photographiées, figurent Richard Gere, Katy Perry, Juliette Binoche, Nicole Kidman et bien d'autres encore. Certains de ses portraits apparaissent dans des livres, tels que «20 years of Dolce & Gabbana », «Faces of sport» des éditions Giorgio Armani, etc. En 2016, une exposition lui était consacrée à la Villa Medicis à Rome.

Julian Hargreaves nous présente le fruit d'un travail fait durant les 5 dernières années, où il a photographié des talents italiens de tous bords qui ont excellé dans les domaines du cinéma, de la musique, du sport ou de la mode. Dans «Eccellenza italiana», il nous présente une série de portraits d'éminentes personnalités italiennes, nous rapprochant le temps de quelques semaines de son glamour et de son charme si particuliers. L'on y rencontre des figures dont la carrière a bercé différentes générations tunisiennes, à l'instar de Monica Bellucci, le footballeur Alex Del Piero, l'acteur Pierfrancesco Favino, le chanteur Eros Ramazzotti, sublimées dans de magnifiques portraits en noir et blanc ou en couleur.

Chaque cliché raconte une histoire particulière : du réalisateur Paolo Sorrentino pris quelques instants avant de monter les marches du Festival de Cannes pour son film «La grande bellezza» à la chanteuse Laura Pausini flottant dans un étang artificiel pour le shooting de son dernier clip «Limpido», en passant par l'ultime influenceuse Chiara Ferragni posant en Barbie Doll. A voir.