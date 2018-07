Afrique Centrale: L'Angola participe à la réunion pour la paix et la sécurité dans les Grands Lacs

Luanda — L'Angola participera à la 5ème réunion ministérielle des représentants et garants de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo (RDC) et dans la région des Grands Lacs, qui se tiendra à Brazzaville, République du Congo.

L'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs, signé en 2013, a été promu par l'ONU, l'Union africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et la CIRGL.

A cet effet, indique un communiqué de presse, le ministre des Relations Extérieures, Manuel Domingos Augusto, a entamé vendredi, une visite officielle dans la ville de Brazzaville.

Le gouvernant a récemment terminé une tournée dans trois pays pour prendre part au Forum eurafricain (Cascais / Portugal), préparer la visite présidentielle (Maroc) et le XIIe Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de la CPLP (île de Sal / Cap-Vert).

Après Brazzaville, République du Congo, le chef de la diplomatie angolaise se rend à Johannesburg (Afrique du Sud), à Pékin (Chine) et à Berlin (Allemagne).