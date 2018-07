Angola: Le pays et le Kenya renforcent leur coopération dans les domaines politique et économique

Luanda — Les délégations angolaises et kenyanes discutent durant deux jours, à Luanda, de questions liées au renforcement de la coopération dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial, industriel et culturel, dans la capitale angolaise, Luanda, a appris vendredi l'Angop.

Selon une note de presse du Ministère angolais des Relations Extérieures, la ministre d'Etat et des Affaires étrangères et du Commerce international du Kenya, Monica Juma, commence dimanche prochain (22 ), une visite officielle en Angola, dans le cadre de la coopération bilatérale.

Le programme de la cheffe de la diplomatie kenyane prévoit une rencontre avec son homologue angolais, Manuel Augusto, des entretiens officiels entre les délégations de l'Angola et du Kenya et une conférence sur « la sécurité et la paix en Afrique », qui se tiendra à la Faculté de Droit de l'Université Agostinho Neto.

Le ministre retourne à Nairobi (Kenya) mardi 24.

L'Angola et le Kenya maintiennent des relations depuis 1961, mais le point culminant a été en 1974, lors de la conférence de Nakuru à Mombassa.

En 2012, les deux États avaient signé trois instruments juridiques, notamment l'Accord général sur la coopération économique, scientifique et culturelle, le Mémorandum d'accord sur les consultations politiques entre le Ministère angolais des Relations Extérieures et le Ministère des affaires étrangères et du commerce international et l'accord sur la création de la commission bilatérale.