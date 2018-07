Angola: Le gouvernement élimine la controverse autour du Port de Dande

Luanda — Le ministère angolais des Transports a réfuté vendredi les arguments de la compagnie privée Atlantic Ventures, concernant la controverse entourant la construction du Port de Dande.

Le ministère réagissait au communiqué que la société « Atlantic Ventures» a rendu public lundi dernier, où il annonçait qu'il prendrait les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts dans le cas où elle l'oppose l'Etat angolais.

La question est l'abrogation du décret présidentiel 207/2017, qui autorisait la concession du Port de Dande, signé par l'ancien Président de la République, José Eduardo dos Santos, juste avant l'entrée en fonctions de l'actuel du Gouvernement.

Dans sa déclaration, le ministère des Transports prétend être "faux" que la construction du Port de Barra do Dande soit accordée de droit, à cette société l'investissement, le développement et la mise en œuvre du projet.

L'entité gouvernementale fait valoir qu'une concession impliquerait la signature du respectif ou des respectifs contrats de concession.

Le gouvernement a besoin que, dans la présente affaire, il n'y a eu «aucun contrat signé» entre l'«Atlantic Ventures» et des entités publiques juridiquement compétentes à cet effet, telles que le Port de Luanda.

Selon le communiqué, ce qui est maintenant comme à la date de publication du décret présidentiel 207/17, est simplement l'intention de mettre en œuvre le projet du Port de de Barra do Dande, précisé la déclaration du gouvernement.

Le ministère des Transports réfute également que l'« Atlantic Ventures » ait été construite comme un partenariat, y compris les investisseurs privés nationaux et les investisseurs étrangers leaders mondiaux dans le secteur portuaire, et le Port de Luanda, en représentation de l'Etat, contrôlerait 40 pour cent de la société.

Selon la déclaration, ni Isabel dos Santos ni aucun des principaux investisseurs étrangers dans le secteur portuaire ne font partie de la structure d'actionnariat de cette société.

Le ministère des Transports nie également que l'État possède 40% des actions par le Port de Luanda, contrairement à l'annonce de la compagnie "Atlantic Ventures".

Selon la déclaration du gouvernement, il est évident que, au contraire, la société "Atlantic Ventures" "a été créée à dessein et spécifiquement en tant qu'intermédiaire pour la concession du projet du Port de Barra do Dande". Cela "rendrait le projet lui-même coûteux, ce qui serait réalisé par d'autres entités étrangères non liées à l'Etat angolais, avec tous les risques de non-respect des obligations contractuelles", poursuit le communique.

Le ministère des Transports considère comme grossière et abusive l'affirmation selon laquelle, en vertu de l'accord de concession du Port de Dande, la mise en œuvre d'une infrastructure sans recourir à l'argent de l'État est fausse, et que le projet sera entièrement financé par l'Atlantic Ventures".

En conclusion, le ministère des Transports réaffirme son intention de procéder à un appel d'offres ouvert et transparent, dont les parties et les procédures sont en cours d'élaboration, et qui seront rendues publiques en temps utile.

Le Président angolais, João Lourenço, a annoncé à Strasbourg, dans son discours au Parlement européen, le 4 de ce mois, l'annulation, en Angola, des contrats milliardaires avec la construction et la gestion d'importantes infrastructures publiques telles que le Port de Barra do Dande.

João Lourenço a justifié la mesure parce que ces contrats ne respectaient pas les principes les plus élémentaires de transparence et de concurrence.