Tunisie: Du grain à moudre pour le ministère !

Le syndicat proteste contre ces mesures coercitives

Considérant la nouvelle donne, les syndicats des agriculteurs des régions du Nord se sont tous élevés contre cette hausse jugée coercitive et protestent contre la dégradation de la situation prévalant dans tous les systèmes de production, en premier dans celui des céréales où le président du Syndicat des agriculteurs du Kef, a tiré à boulets rouges sur le ministre de l'Agriculture, qui, a-t-il estimé, «a retourné sa veste et abandonné ses principes de gauche en laissant tomber ceux qu'il a toujours cherché à soutenir». Il a, dans ce contexte, évoqué la malheureuse politique des deux poids, deux mesures : augmenter les prix des semences sélectionnées et maintenir les prix à la production. Une réalité qui, a-t-il dit, n'a pas respecté la péréquation nécessaire dans un tel cas de figure et entraîné plus de charges pour les professionnels déjà «lourdement affectés par la hausse des prix des intrants agricoles et surtout du carburant».

Autant dire alors qu'avec le passage à 107 dinars pour le quintal, les systèmes de production vont se sentir sur la pente raide et le couteau sur la gorge, d'autant qu'avec les années de vaches maigres des trois dernières campagnes agricoles et des saisons, mi-figue, mi-raisin qui les ont précédées, l'on ne peut que facilement prédire sur le sort de notre agriculture : une mort annoncée.

Nabil, un agriculteur du Kef, s'indigne devant la précarité dans laquelle s'est embourbé le secteur des céréales qui, explique-t-il, n'est plus ce qu'il était et considérant que «les agriculteurs sont condamnés au destin de Sisyphe, toujours les mêmes peines et les mêmes souffrances à endurer, la vie durant, sans espoir de se relever une bonne fois pour toutes», ajoute-t-il, la mort dans l'âme. Que peut faire un agriculteur contre le gouvernement ? S'interroge-t-il, désespéré par la sécheresse qui a frappé le gouvernorat pour la quatrième année consécutive et qui a eu raison de plus de la moitié des emblavures céréalières dans le sud du gouvernorat, soit près de 100 mille ha, voire plus.

Du coup, «la hausse des prix des semences, même si on peut lui trouver des explications du côté des coopératives et des sociétés qui les produisent, l'on n'arrive pas cependant à comprendre comment elles n'étaient pas accompagnées d'augmentations des prix des céréales à la production ?», ajoute-t-il, d'autant plus que cela a été l'une des revendications prioritaires du syndicat, un principe qui met en relief l'importance qu'il y a à assurer la pérennisation des deux équations mathématiques équivalentes du secteur.

Saurait-on alors parvenir aux bons calculs pour que les agriculteurs échappent à ce dilemme.

«Là où il y a de la gêne, il n'y a point de plaisir»? le plaisir de travailler la terre encore généreusement comme ils l'ont toujours fait leur vie durant.