Tunisie: Un excédent de 226 MDT à fin juin 2018

La même source indique que les exportations ont réalisé une augmentation de 78,3% en valeur, soit 2.822 MDT. C'est le résultat de l'importante progression des exportations de l'huile d'olive en quantité, soit 142 mille tonnes, et en valeur de 1.351,6 MDT, ainsi que de l'amélioration du niveau des prix de 3%. De même, les revenus des produits de la mer et des dattes ont augmenté respectivement de 7% et de 35%.

Impact de l'huile d'olive

On ajoute que la valeur des achats des légumes frais a progressé de 44%, particulièrement les tomates géothermiques, ainsi que la valeur des exportations des agrumes de 6%. On précise que la valeur des exportations a augmenté de 28%, sans prendre en considération les revenus de l'huile d'olive. En ce qui concerne les fruits saisonniers, 15 mille tonnes ont été exportées à fin juin 2018, soit +25% en quantité et +55% en valeur. On précise que les exportations agroalimentaires représentent 13,9% du total des exportations du pays.

Du côté des importations, elles ont atteint 2596 MDT, soit une hausse de 12,3% par rapport à la même période en 2017. En cause, la baisse du taux de change du dinar tunisien et l'augmentation des importations de certains produits alimentaires de base et la hausse des prix internationaux, tels que ceux du blé dur et du blé tendre de 24%, de l'orge de 47%, des dérivés du lait de 65% et du sucre de 11%. La même source indique que les importations agroalimentaires représentent 9% du total des importations du pays.