Tunisie: Introuvables pour les uns, inacessibles pour les autres

Là où, outre les box légaux en exercice, les pros de ce métier fonctionnant à l'extérieur de l'édifice placent leurs hommes pour aller à la rencontre des passagers ayant achevé les formalités de débarquement. Et parmi eux, ce ne sont pas les... dupes qui manquent.

Ceux-là mêmes qui, allant droit au but, tombent facilement dans les filets de l'arnaque en s'empressant, séance tenante, d'accomplir l'opération de location de la voiture de leur choix, si onéreux soit le tarif proposé !

Assainir

Autant dire que ce secteur a urgemment besoin d'une purge. Un vœu également partagé par ses professionnels (hélas rares) connus pour être honnêtes et crédibles. «Les pratiques déloyales dont vous parlez existent réellement, et c'est nous qui en payons les frais», reconnaît le propriétaire d'une société de location de voitures de la place qui a pignon sur rue et au parc roulant bien fourni (quelque 126 véhicules). «Certes, déplore-t-il, nous avons parfois des problèmes avec nos clients particulièrement les organismes étatiques qui accusent des retards en matière de règlement de factures.

Mais ce sont les intrus et autres arnaqueurs sévissant dans notre secteur qui nous portent le plus grave préjudice. Inutile, donc, de vous dire que ces hommes sont dangereux et doivent être impitoyablement combattus. Sinon, on finira par fermer boutique, pour les uns, et par aller en prison pour les autres». Pourvu que ce cri de détresse ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd...