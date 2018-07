Afrique: Gymnastique/JAJ 2018 (3e j) - 10 médailles dont 2 en or pour l'Algérie

ALGER - La sélection algérienne de gymnastique (artistique et Aérobic) a remporté dix nouvelles médailles (2 or, 3 argent et 5 bronze), lors de la troisième journée des épreuves, samedi à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger dans le cadre des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) qui se déroulent du 18 au 28 juillet.

La sélection algérienne a terminé la compétition avec un total de 20 médailles dont 13 en gymnastique artistique (3or, 3 argent et 7 bronze) et sept en Aérobic (2 or, 4 argent et 1 bronze), alors que l'Egypte a dominé la compétition avec 28 médailles (10 or, 11 argent et 7 bronze). Lors de cette 3e journée, six médailles (1 or, 1 argent et 4 bronze) ont été remportées par la sélection algérienne (garçons et filles) en gymnastique artistique, un concours largement dominé par les Egyptiens qui ont raflé 16 médailles (7or, 5 argent et 4 bronze).

La médaille d'or algérienne en gymnastique artistique a été l'œuvre de Sofia Nair aux épreuves de la poutre, devançant ainsi les deux Egyptiennes, Abou El Hacen Jana et Melige Salma. " Je ne m'attendais pas à décrocher la médaille d'or devant les deux égyptiennes. Je suis vraiment contente d'être sacrée à Alger. Je me suis très bien préparée mentalement pour éviter toute défaillance de dernière minute. C'était difficile pour moi de surpasser le stress de la compétition. Je dédie cette médaille à mes parents et mes entraîneurs.», a déclaré à l'APS Nair Sofia.

La médaille d'argent a été remportée par Djaber H'Mida aux barres parallèles, alors que les quatre médailles de bronze ont été décrochées par Bilel Bellaoui (barres parallèles), Aissa Abdenour (barre fixe), Nair Sofia (Sol) et Razia Djafour (barres asymétriques).

Aux épreuves de l'Aérobic garçons et filles (solo, duo, trio et mixte), les Algériens ont remporté quatre médailles (1 or, 2 argent et 1 bronze), derrière les Egyptiens avec cinq médailles (2 or, 1 argent et 2 bronze).

Le gymnaste algérien Takarli Sid Ahmed a remporté la médaille d'or (solo garçons). Les deux médailles d'argent ont été l'œuvrent de Melouka Samah et Takarli Sid Ahmed (duo mixte), Isaad Yasmine, Mendil Manel et Mellouka Samah (trio féminine). Melouka Samah (solo féminine) a décroché le bronze.