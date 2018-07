Afrique: JAJ-2018/Tir à l'arc - L'Algérie se contente d'une médaille d'argent

Alger — L'Algérie s'est contentée d'une médaille d'argent dans les épreuves du tir à l'arc des 3es Jeux africains de la jeunesse JAJ-2018 d'Alger (18-28 juillet), échouant au passage à faire qualifier des archers aux prochains Jeux Olympiques de la jeunesse JOJ-2018 de Buenos Aires (6-18 octobre).

Lors de la 3e et dernière journée des compétitions du tir à l'arc disputée à la Prise d'eau de Bourouba, la sélection algérienne masculine s'est inclinée en finale face à l'Egypte (6-2), alors que la médaille de bronze est revenue à l'Afrique du Sud aux dépens du Maroc (6-0). Dans l'épreuve par équipes (filles), l'Algérie a terminé au pied du podium (4e) après sa défaite en match de classement face au Tchad (5-4). Vendredi, l'équipe mixte s'était fait éliminer en quarts de finale à l'issue de sa défaite face au Maroc (6-0).

Le duo Bellal Yasmine - Benahmed Khaled Kheïreddine a terminé à la 7e place au classement final. "Au vu des conditions que je qualifie de nulles dans lesquelles nous avons préparé cette échéance, je suis entièrement satisfait de cette médaille d'argent. Nous avons réalisé la veille (vendredi, ndlr) une grosse performance en éliminant l'Afrique du Sud, championne d'Afrique. Nous devons avoir plus de moyens pour pouvoir viser plus haut. On ne peut pas prétendre aller aux JOJ avec un arc collé avec de la super glue. Nous devons avoir le minimum d'outils à l'instar de tous les pays. Comme les arcs sont considérés comme des armes, il faut toute une procédure pour pouvoir les importer. Je ne peux pas espérer une qualification aux JOJ dans de telles conditions", a pesté l'entraîneur national Abdelhafid Belkhodja.

Chez les vainqueurs, l'Egypte a dominé les épreuves en décrochant un total de six médailles (3 or, 2 argent, 1 bronze), avec en sus la qualification de deux athlètes pour les JOJ-2018 en Argentine."Dieu merci, nous avons réalisé d'excellents résultats ici à Alger. La compétition a été âprement disputée entre notamment l'Egypte, l'Afrique du Sud et la Namibie dans l'optique d'une qualification aux JOJ-2018. Le niveau a été appréciable entre les athlètes. L'organisation des épreuves a été remarquable", a affirmé à l'APS le directeur technique national (DTN) de la Fédération égyptienne, Dr Madjed Mohie Al-Fekki.

L'Afrique sera représentée aux JOJ par deux archers égyptiens (1 garçon et 1 fille), un Sud-Africain et une Namibienne. Les épreuves de tir à l'arc ont regroupé 43 athlètes issus de 12 pays. L'Algérie était représentée par six archers dont trois filles.