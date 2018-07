Algérie: Traduction - Signature d'un mémorandum de coopération entre l'ISAT et la fondation du prix du Roi Fayçal

Pour sa part, le secrétaire général de la fondation du prix du roi Fayçal, Abdelaziz Al-Sbil a indiqué que le mémorandum permet de coopérer dans "de nombreuses questions qui seront dévoilées prochainement", soulignant qu'il a été convenu, tout d'abord, de "traduire un livre très important qui raconte les croisades du point de vue d'une écrivaine orientaliste anglaise qui avait obtenu le prix du roi Fayçal et ce afin que les pays occidentaux et orientaux puissent prendre connaissance sur les croisades d'un point de vue académique".

Le mémorandum permettra à l'institut de "traduire les travaux des gagnants du prix du roi Fayçal vers la langue arabe et d'attirer les expériences qui obtiennent ce prix à enseigner et à donner des conférences en Algérie", a-t-elle ajoutée.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature qui s'est déroulée au siège de l'institut, La directrice de cette académie Inaam Bayoudh a affirmé que le mémorandum de coopération s'inscrit dans le cadre de "l'élargissement des activités de l'institut avec la fondation du prix du roi Fayçal et ce dans les domaines de la traduction, d'échange de maitres de conférences, d'organisation de conférences et des activités culturelles".

Alger — Un mémorandum de coopération a été signé samedi à Alger entre l'Institut supérieur arabe de traduction (ISAT) et la fondation saoudienne du prix du roi Fayçal dans le domaine de la traduction et d'échange d'expériences.

