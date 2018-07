Algérie: Cadets de la nation - Taux de réussite de plus de 99% au baccalauréat

À cette occasion, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire "présente ses félicitations à tous les lauréats et les cadres qui ont participé à la réalisation de ces résultats honorables, leur souhaitant davantage de succès et performance".

"Ces exploits confirment, également, le haut niveau de ces Ecoles, ainsi que la rigueur et la persévérance des cadres et des enseignants qui veillent sur la réussite des cadets, en plus des moyens humains, matériels et pédagogiques mis à leur disposition par le Commandement de l'Armée nationale populaire".

"Ces excellents résultats reflètent l'extrême intérêt et le soutien accordés par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire aux Ecoles des cadets de la nation, créées à la faveur de la décision de Son Excellence Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et qui ne cessent de bénéficier de son soutien précieux", souligne la même source.

"Suite à l'annonce des résultats des épreuves du baccalauréat, pour la session juin 2018, les 433 lauréats des Ecoles des cadets de la nation de Blida, Oran et Sétif ont enregistré d'excellents résultats avec un taux de réussite de 99,07%", note le ministère de la Défense nationale dans un communiqué qui précise que "12 cadets ont obtenu leur baccalauréat avec mention excellent, 179 avec mention très bien et 136 avec mention bien, tandis que le reste des cadets a obtenu la mention assez-bien".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.