Afrique: JAJ-2018/Rugby à VII - La sélection algérienne termine à une honorable 5e place

Alger — La sélection algérienne de rugby à VII a réussi un parcours honorable aux Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ-2018) qui se déroulent du 18 au 28 juillet courant à Alger, affichant un bilan positif de 4 victoires contre deux défaites, et grâce auxquelles elle s'est finalement classée à la 5e place, sur un total de 10 pays participants.

"Le simple fait d'avoir remporté nos derbies contre la Tunisie et le Maroc fait de nous les champions du Maghreb, ce qui n'est pas rien, surtout pour une jeune sélection comme la notre, qui ne figure pas encore dans le classement de la Fédération internationale" a considéré l'entraîneur des Verts, le Malien Ousmane Mané, en se disant "entièrement satisfait du rendement" de ses joueurs.

Les épreuves de rugby ont été disputées du 19 au 21 juillet et c'est finalement l'Afrique du Sud qui a été sacrée après sa victoire contre la Namibie (32-12), en finale disputée samedi au stade du 5-Juillet (Alger). La sélection algérienne a surtout fait les frais du tirage au sort, car il a été très peu clément en l'opposant au futur champion, l'Afrique du Sud, dès le premier match de la poule "A".

Un match qui s'était soldé par une lourde défaite (31-5). Néanmoins, malgré ce coup de massue, les poulains du coach Ousmane Mané se sont bien ressaisis, et dès le match suivant, en remportant une belle victoire contre le Sénégal (21-19) et après laquelle ils n'avaient plus besoin que de deux autres succès pour atteindre le dernier carré. Dans cette perspective, les choses avaient relativement bien commencé, avec ce joli succès en match derby contre la Tunisie (17-12), mais la suite a été moins bonne, avec cette défaite contre le Burkina Faso (19-10), qui leur a fait perdre la possibilité de prétendre au dernier carré.

Le mieux que pouvaient espérer les Verts alors était la 5e place et pour la décrocher, ils devaient battre aussi bien le Maroc que la Côte d'Ivoire. Ce qui fut finalement le cas, respectivement sur les scores de (10-5) et (19-5). "C'était la toute première compétition internationale de ma jeune carrière et je suis satisfait de mon rendement" a assuré le joueur Moncef Bessedjrari, espérant que lui et ses coéquipiers continueront à progresser, pour atteindre un meilleur niveau et mieux représenter ainsi les couleurs nationales lors des échéances à venir.

Ce jeune international a ajouté avoir "vécu une très belle aventure" à l'occasion de ces JAJ et "à tout point de vue", affirmant être "fier de porter le maillot national", de surcroît, "dans le stade mythique du 5-Juillet" qu'il a qualifié de très beau. Même le président de la Fédération algérienne Sofiane Benhassen a affiché une certaine satisfaction quant aux résultats obtenus, en se disant "fier de la sélection nationale", qui selon lui "a raté d'un cheveu la qualification" au dernier carré.

"Nous sommes le seul pays à avoir réussi à marquer des points contre l'Afrique du Sud pendant les premiers tours" a poursuivi Benhassen, ajoutant qu'avec "cette honorable 5e place", la sélection algérienne a bien représenté les couleurs nationales, surtout que sa création est toute récente et qu'elle s'est contentée de quelques stages seulement pour préparer cet évènement à cause du manque de moyen.