Afrique: JAJ-2018/Aviron - L'Algérie décroche deux médailles d'or et assure sa participation aux JOJ d'Argentine

Les techniciens de l'instance fédérale estiment que "les résultats" obtenus notamment chez les dames sont "positifs" en raison notamment de la rude concurrence des égyptiens. Et d'ajouter: "Remporter deux médailles d'or en présence des meilleurs athlètes du continent prouve que c'est un résultat positif et nous devrons travailler plus pour le développement de la discipline".

La médaille d'or de l'épreuve skiff était l'œuvre de Benchadli Nihed, alors que celle du double-scull a été décrochée par le duo Racha Manceri et Amira Sabouh. Chez les garçons, la paire algérienne composée de Mustapha Aymen et Mustapha Meziane s'est contentée de la médaille de bronze. Un résultat qui ne permet pas au duo algérien de se qualifier au rendez-vous argentin.

Tipasa — L'équipe nationale féminine d'aviron a décroché deux médailles d'or dans les épreuves du skiff et du double-scull des 3e Jeux africains de la jeunesse JAJ-2018 d'Alger, à l'issue des finales disputées samedi au barrage de Boukerdane (Tipasa), et valide ainsi deux billets pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018) de Buenos Aires en Argentine.

