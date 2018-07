Algérie: Commerce - Début des soldes d'été à Alger

Alger — L'opération des soldes d'été a débuté ce samedi au niveau des centres commerciaux et locaux d'Alger et s'étalera jusqu'au 31 aout prochain, a-t-on constaté.

A Alger Centre, notamment à Hassiba Ben Bouali et Didouche Mourad, Ardis et le centre commercial de Bab-ezzouar un grand nombre d'affiches de réduction allant jusqu'à 50% de différentes tailles et couleurs décorent les vitrines, particulièrement des locaux spécialisés dans la vente de vêtements et de chaussures, pour attirer l'attention des clients. Concernant ces affiches, plusieurs clients approchés par l'APS croient qu'il s'agit de "publicité mensongère" annoncée chaque saison de vente promotionnelle.

Une des clientes rencontrée dans un centre commercial a indiqué que les prix des vêtements de marques étrangères "n'ont pas changé", se demandant sur quelle base des rabais allant entre 20 et 50% ont été définis. Par ailleurs, les journalistes de l'APS ont constaté que plusieurs commerces n'affichaient pas la mention "Soldes" sur leur vitrines mais plutôt des affiches de réductions allant de 20% à 80%. D'autres affiches mentionnent des prix attractifs mais une fois dans le magasin, impossible de trouver les produits indiqués.

Le représentant de la Direction du commerce de la wilaya d'Alger, Dehar Layachi a précisé que la Direction du commerce de la wilaya d'Alger a accordé des autorisations aux commerçants et opérateurs économiques au niveau de la capitale pour pratiquer la vente au rabais ou la vente promotionnelle, affirmant que l'opération se poursuivra durant la période des soldes pour délivrer davantage d'autorisations afin de "permettre aux propriétaires de magasins de déposer leurs dossiers par voie électronique et bénéficier d'une autorisation en vue de lancer la vente promotionnelle".

Il a ajouté que les demandes des commerçants sont réceptionnées par voie électronique pour les ventes règlementées (soldes et liquidation de stocks), et ce dans le cadre de la facilitation des procédures administratives, soulignant que la wilaya d'Alger a été choisie par le ministère de Commerce en tant que wilaya pilote pour l'opération de numérisation de ces procédures qui ont été appliquées durant la période de soldes de la dernière saison estivale 2017.

Les soldes ont pour objectif, selon l'intervenant, de "donner aux commerçants l'opportunité de promouvoir leurs activités et au consommateur l'occasion d'acheter différentes marchandises à des prix réduits, d'inculquer cette culture et d'en faire une habitude et un comportement commercial enraciné chez les opérateurs économiques".

M. Dehar a, par ailleurs, indiqué que l'opération s'effectue en application des dispositions du décret exécutif du 18 juin 2006 fixant les conditions et modalités de vente au rabais, vente promotionnelle, liquidation de stocks, en magasins d'usines et vente au déballage, outre conformément à une décision établie par les services concernés de la wilaya. Il a précisé, en outre, que la décision prévoit des dispositions concernant les conditions que doit respecter le commerçant notamment l'obtention d'une autorisation lui permettant de faire la promotion de sa marchandise.

Elle prévoit également des dispositions claires concernant les peines infligées aux commerçants contrevenants, si ces derniers sont interceptés par les agents de contrôle et de répression des fraudes de la direction du commerce. Les ventes concernent les articles achetés par le commerçant depuis au moins trois mois, avant le début de la période des soldes, a-t-il indiqué, ajoutant que les soldes sont facultatifs pour le commerçant et non pas obligatoires. Selon la même source, plus de 800 agents de contrôle et de répression des fraudes sont réparties dans 13 circonscriptions administratives et 57 communes de la wilaya tout au long de cette opération.