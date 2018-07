Ile Maurice: Ils ont du métier - Jugesh Bisnauth et ses grosses papayes

Il y a sept ans, les circonstances et le business familial l'ont finalement conduit aux papayes. Il vend également, entre autres, du maïs, des grenadines, de l'amla - excellent pour les diabétiques, précise notre homme. Son chiffre d'affaires mensuel, lui, est loin d'être dans les choux. Il oscille entre Rs 10 000 et Rs 15 000. «Pa pou koz ou manti, dé tout fason, pa kapav viv avek Rs 5 000 dé no zour.» Il n'est pas du genre à raconter des salades.

Leurs graines scintillent comme l'iris de quelque œil gris. La chair orange est sucrée et parfumée, assure le marchand. Sa peau à lui est fraîche, c'est ce qui arrive quand on mange sain, rigole Jugesh, 50 ans. Des boulots, il en a fait pas mal. Dans une autre vie, il a travaillé en Europe, dans la construction. Puis, il a été chauffeur.

Le parfum des épices pique agréablement le nez. Fruits et légumes affichent de superbes couleurs. Ils sont en pleine forme, respirent la santé. Les papayes «solo» de Jugesh Bisnauth aussi. Belles et grosses - pas «maf» pour un sou -, elles en mettent plein la vue à ceux qui font le marché au sein du bazar de Port-Louis.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.