Ile Maurice: Pointe-aux-Sables - De la drogue et plus de Rs 1 million saisies chez un directeur de compagnie

Lors d'une fouille, les policiers ont découvert une plaquette contenant dix comprimés de Diazepam et cinq autres plaquettes de Mogadon. Dans un sac en plastique, il y avait une certaine quantité d'héroïne. Un deuxième sac contenait du cannabis et un autre 20 graines de cannabis.

Le suspect, Kevin Steven Curoopen, 34 ans, alias «Kounkoun», a été arrêté. Hier matin, il a été présenté devant le tribunal de Bambous, sous une accusation provisoire de drug dealing, possession of heroine for the purpose of distribution et de blanchiment d'argent. La police ayant objecté à sa remise en liberté sous caution, il a été maintenu cellule policière. C'est sur la base de certaines informations qu'une équipe de l'ADSU de la Metropolitan Divisional débarqué au domicile de Kevin Steven Curoopen, fiché à la brigade anti-drogue.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.