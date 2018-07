Ile Maurice: Mauriciens à l'étranger - Steven Sengayen lance l'International Law Association dans son pays natal

Steven Sengayen a déjà créé la firme Steven and Associates Law Firm à Maurice. Sept employés y travaillent. L'homme de loi a mis sur pied ce bureau à Ébène en vue d'aider, entre autres, les Mauriciens qui doivent avoir recours au Privy Council. Le travail de base, dit-il, se fait à Maurice. Et du coup, les frais pour un procès au Privy Council sont considérablement réduits.

Il soutient qu'avec la démarche juridique de Maurice concernant les Chagos et aussi le dossier Tromelin, les hommes de loi ont tout à gagner à y être membres. En effet, de tels cas font régulièrement l'objet de discussions lors des réunions. Les lois internationales et les affaires arbitrales sont aussi abordées.

Selon lui, faire partie d'une association qui regroupe 4 445 membres de la profession légale à travers le monde permettra aux hommes de loi mauriciens d'avoir des contacts avec d'éminents légistes. «Nous organisons souvent des réunions et des séminaires dans plusieurs pays et c'est une grande opportunité pour nos hommes de loi d'apprendre de ces étrangers et aussi de partager leurs idées.»

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.