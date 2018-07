Cameroun: Présidentielle au pays - Massif soutien du G20 à la candidature de Paul Biya

Après une semaine d'activités et de compétition, le rideau tombe ce soir à Yaoundé… Plus »

Un contexte de crise que convoque aussi Joachim Tabi Owono, président de l'AMEC (Action pour la méritocratie et l'égalité des chances), pour justifier son ralliement au candidat du RDPC. « Le pays est en crise. Nous pensons qu'une alternance pourra créer plus de problèmes qu'elle ne pourrait en résoudre. C'est pour ça que nous devons taire nos propres petites ambitions pour soutenir celui qui a le plus de chance de pacifier le pays, de gagner d'abord et puis de pacifier le pays. Il y a des moments critiques dans la vie de toute nation où le chef a besoin du soutien de tous, quelle que soit l'opinion politique ».

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.