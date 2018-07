Nigeria: Lancement d'une compagnie aérienne nationale avant fin 2018

Le gouvernement nigérian est encore à la recherche d'un partenaire stratégique qui puisse investir, diriger et développer la compagnie. Il est en négociation avec les constructeurs aéronautiques, notamment Airbus et Boeing, pour l'acquisition des premiers avions et il a déjà esquissé un plan de dessertes : 81 destinations intérieures, africaines et intercontinentales. Pour le trafic intérieur, Nigeria Air pourra puiser dans le potentiel des classes moyennes du pays, mais le futur transporteur aérien national devra faire face à la concurrence de huit principales compagnies locales.

