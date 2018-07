Mali: Présidentielle au pays - Polémique sur le fichier électoral

Nous attendons les preuves par rapport à ça. Il se peut qu'il y ait un fichier qui ait été mis en ligne je ne sais à quel niveau. Mais ce qui est certain, c'est que c'est ce fichier audité, déclaré acceptable, qui a servi à faire les cartes d'électeurs qui aujourd'hui sont disponibles et qui sont ventilées partout pour la distribution. Ça c'est très important.

Selon l'opposition, qui parle également de doublons, il pourrait y avoir plus d'un million deux cent mille « voix fictives ». Une accusation que réfute Abdou Soumaïla Maïga, secrétaire politique national de l'APR, l'Alliance pour la République, et soutien de l'actuel président, Ibrahim Boubacar Keïta.

Ces erreurs sont peut-être « involontaires », poursuit Tiébélé Framé, « mais on se retrouve avec des centaines de milliers de voix potentiellement fictives. Et ça c'est dangereux. Et ça, ça peut fausser les résultats d'une élection.

Fichier électoral contesté, «bureaux de votes fictifs»: de manière coordonnée, à Bamako avec son équipe de campagne et sur le terrain, le camp de Soumaïla Cisssé, candidat et chef de file de l'opposition malienne à la présidentielle du 29 juillet, a dénoncé vendredi ce qu'il appelle «des fraudes en préparation» dans la perspective de la présidentielle. Le camp présidentiel lui réfute ces accusations.

