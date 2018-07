Togo: Swallows organise un tournoi international des académies

Un tournoi international des académies de football du Togo sera organisé dans les prochains jours à Lomé en faveur des joueurs des moins de 19 ans. Initiative du centre de formation Swallows, cette compétition va se dérouler en deux phases. La première se tiendra du 12 au 19 aout 2018 et va regrouper 8 clubs dont 4 de Lomé et 4 autres de l'intérieur du pays, des équipes qui vont représenter la région maritime, région des plateaux, région centrale et la région de la Kara.

La deuxième phase, celle internationale se déroulera du 08 au 15 septembre toujours à Lomé et va prendre en compte les clubs qualifiés pour les demi-finales de la phase nationale et 4 autres clubs qui viendront du Bénin, du Ghana et de la Côte d'Ivoire.

L'information a été dévoilée au cours d'une conférence par les responsables du centre qui ont donné après l'objectif de cette organisation.

« Au dela de l'aspect sportif, il y'a aussi une lutte qu'il faut faire, c'est amener les instances faitière du football au Togo, à considérer le cadre d'organisation ou à préciser de création des académies de football, et donner à ces clubs l'occasion d'être ensemble et ensuite amener cette instance à mieux organiser le cadre d'organisation et de création de ces académies. Et après c'est aussi donner l'occasion à ces jeunes de competir et de rencontrer d'autres académies qui viennent des autres pays. Je crois que c'est des tournois qui s'organisent dans les autres pays d'Afrique en occurrence le Bénin et le Ghana. C'est le lieu aussi d'emboiter leur pas » a dit Florent Kataka, administrateur délégué au centre Swallows.

Si la phase nationale est à sa 4è édition dénommée tournoi Charles Tokplé, c'est la première fois que le Togo va organiser la deuxième qui verra d'autres académies affronter celles du Togo.

Les matchs d'ouverture et la finale auront au stade municipal alors que les autres rencontres se joueront au stade de la JCA et sur le terrain Etat Major des FAT.