Cote d'Ivoire: Diamond League - Doublé ivoirien sur 100m femmes à Monaco

Annoncées comme les 2 grandes favorites pour la victoire, les deux ivoiriennes n'ont pas failli à leur réputation. En effet lors de la 10e étape de la Diamond League qui s'est déroulée vendredi à Monaco, les ivoiriennes se sont partagées les deux plus hautes marches du podium.

Le 100m féminin du Diamond League de Monaco a été dominé par Marie-Josée Ta Lou. L'Ivoirienne s'est imposée en 10'89 devant sa compatriote Murielle Ahourée, deuxième en 11'01. La Jamaïcaine Elaine Thompson est troisième en 11'02. La victoire des deux ivoiriennes permet à la Côte d'Ivoire de réaliser un doublé sur les 100m à cette Diamond League de Monaco.

Heureuse de sa belle performance et sa victoire, Marie-Josée Ta Lou n'a pas caché son émotion. « Aujourd'hui (ndlr vendredi), je suis plus que contente, pas pour cette victoire mais pour mon excellent départ que j'ai eu : 0.142 de réaction. Waooouuhh DIEU est juste merveilleux. Le coach (entraineur, ndlr) m'a dit quand je venais à ce meeting ceci : peu importe ton rang, ce que je veux est que tu cours en moins de 10s90. J'ai donc fait 10s89 et une victoire à la clé. C'est toujours un réel plaisir de courir avec toutes ces filles aussi talentueuses que moi et qui m'aident à me surpasser. Enfin, un énorme merci, également à vous, pour vos prières et big up surtout à mes compatriotes qui ont fait le déplacement malgré un emploi du temps chargé pour certains, pour nous soutenir c'était géniale », s'est-elle estimée heureuse.