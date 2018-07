Kenya: Diamond League - Record du monde du 3000 m. steeple pour Beatrice Chepkoech

Beatrice Chepkoech a devancé l'Américaine Courtney Frerichs (9:00.85) et sa compatriote Hyvin Kiyeng (9:04.41). Elle a remporté les manches de Diamond League sur 3.000m steeple à Paris et Shanghai cette année. Stupéfiant pour une femme de 27 ans qui n'avait encore pas réussi à se hisser sur un podium planétaire (4e aux JO 2016 et aux Mondiaux 2017).

Le jour même où on apprenait que Ruth Jebet, la femme qui battit le seul record du monde de l'histoire du Stade de France, il y a deux ans, était suspendue pour dopage à l'EPO, Beatrice Chepkoech a mis 8 secondes à ce record du 3000m steeple (8'44 »32 contre 8'52 »78) et 15 » au sien, qu'elle avait porté à 8'59 »36 à Charléty fin juin. Chepkoech, qui vient d'avoir 27 ans, a battu de près de 8 secondes le record détenu jusque-là par l'athlète du Bahrein Ruth Jebet depuis le 27 août 2016 à Paris en 8:52.78.

