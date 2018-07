Ile Maurice: Changement de têtes à la Commission des droits de l'homme

Du changement à la commission nationale des droits de l'homme (NHRC). Hervé Lassémillante et Vijay Ramanjooloo, respectivement vice-président et membre de la National Preventive Mechanism Division, ne font plus partie de la commission.

Leur contrat, d'une durée de quatre ans, est arrivé à terme et n'a pas été renouvelé. Les deux hommes ont appris la nouvelle cette semaine. Qui seront leurs remplaçants ? Le Chairman de la commission, Dheeruj Seetulsingh, nous a demandé de repasser.

Interrogé quant à la personne qui le remplacera, Hervé Lassémillante a affirmé qu'il n'en a aucune idée. L'avocat d'ajouter qu'il a fait son travail et que cela requiert «des gens de caractère, de conviction, de culture et d'audace. Les muets et les discrets font honte». Il concède, dans la foulée, que «la prison va me manquer. C'est une mine d'or où l'on rencontre l'humain qu'on ne rencontre pas d'ordinaire. J'ai beaucoup apprécié mes années à la prison. C'est pour cela que je m'y rendais une ou deux fois par semaine. Pour ce contact humain enrichissant». Il semble que ce soit Kanakarajan Narrainsamy qui lui succédera.

Par ailleurs, selon nos recoupements, le travailleur social Michel Vieillesse succédera au psychologue Vijay Ramanjooloo. Sollicité, le principal concerné se dit «choqué». «Je ne m'y attendais pas. J'ai appris que c'est mon expérience sur le terrain qui est derrière ma nomination. Je suis content», a affirmé celui-ci. Une nomination qui fait aussi plaisir à l'avocat Me Hervé Lassémillante. «C'est quelqu'un de très bien, je suis très content de ce choix», avance-t-il.

Les nouveaux membres de la NHRC vont prêter serment en août.