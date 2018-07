Cote d'Ivoire: « Le trio littéraire » - Ces livres qui ont inspiré SEM Jean François Valette, Venance Konan et Nash

L'artiste-musicienne Natacha Flora Sonloué dit Nash a présenté « Le petit garçon qui peinait à parler » de Kajeem. Un recueil de 10 nouvelles qui l'a marqué. " Ces 10 nouvelles m'ont marquées et m'ont permis de me forger un caractère", a-t-elle affirmé. Nash raconte qu'elle a été séduite par ce recueil de nouvelles qui aborde par moment les réalités de la vie d'un enfant du ghetto. A l'en croire, ce livre a permis de changer sa vision des enfants de la rue.

Venance Konan se souvient encore d'un ouvrage qu'il a lu à l'âge de 14 ans. Il s'agit de "Sur la route" de Jack Kerouac du titre original "On the Road", publié en 1957. Pour lui c'est le livre clé de la « génération pique-nique. Il raconte l'histoire des jeunes gens en quête de liberté. "Ce livre est un hymne à la liberté (...) En tant que journaliste, je pense qu'il est toujours d'actualité ". Le journaliste-écrivain explique que ce livre a sans doute suscité en lui la quête de la liberté, la découverte de l'autre, etc. D'ailleurs, dira-t-il, j'ai bâti ma carrière sur mes carnets de route. Venance Konan qui continue toujours de relire "Sur la route" de Jack Kerouac a indiqué que ce livre sonne comme une musique de jazz.

S.E.M. Jean-François Valette (Chef de délégation de l'Union Européen en Côte d'Ivoire), Venance Konan (Journaliste-écrivain, directeur Général de Fraternité Matin) et Natacha Flora Sonloué dit Nash (artiste-musicienne et Porte-voix de l'Unicef en Côte d'Ivoire) étaient les panélistes de la première édition de la plateforme « Le trio littéraire » de la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung en Côte d'Ivoire (Fes).

La première édition de « Le trio littéraire » a permis de savoir que les ouvrages qui ont inspiré SEM Jean François Valette, Venance Konan et Nash dégagent des valeurs chères à la Fondation Friedrich Ebert Stiftung à savoir la quête de la démocratie et de la liberté...

