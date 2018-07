Cote d'Ivoire: Municipales 2018 à Yamoussoukro - Les coordinations locales du Rhdp s'unissent autour du candidat Eugène Kouamé

«Nous, coordinations locales des partis membres du Rhdp, vu la création du Rhdp parti unifié ; vu l'appréciation générale des potentielles candidatures dans la commune de Yamoussoukro ; vu l'engagement sur le terrain lors des passages du candidat Eugène Kouamé dans les villages et quartiers; vu l'esprit fédérateur et d'union du candidat Eugène Kouamé ; vu l'expérience en matière de gestion municipale du candidat Eugène Kouamé (18 ans), directeur technique de la mairie de Yamoussoukro (8 ans), conseiller municipal de Yamoussoukro (5 ans), maire adjoint de Yamoussoukro (5 ans) ; vu la convergence des points de vue des coordinations locales, déclarons notre soutien sans faille à la candidature de M. Eugène Kouamé. Souhaitons vivement que nos hiérarchies respectives nous suivent dans notre choix», ont assuré les représentants des partis membres du Rhdp parti unifié.

Les coordinations locales du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), sous la houlette de Kouamé Konan Amorofi Edouard, coordonnateur de l'Union pour démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (Udpci), lui ont apporté leur soutien. Cela, à l'occasion d'une cérémonie organisée à Séman, village situé à 4 km de la ville de Yamoussoukro, sur la route de Tiébissou.

