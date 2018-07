Afrique: IIIes Jeux africains de la jeunesse - La RCI s'offre ses deux premières médailles

Les résultats ont été cependant en deçà des espérances dans les autres disciplines. Notamment en aviron où l'espoir de médailles dans la course des deux milles mètres a été vendangé. Le rameur ivoirien n'a pas accédé aux six premières places qualificatives pour la finale.

«Les médailles de mes coéquipiers vont me booster le moral. Je suivrai les consignes de l'entraîneur et je pense que je pourrai m'en sortir», a déclaré Dosso Cheick. Le dernier tireur ivoirien entre en lice à l'étape des quarts de finale, selon le tirage effectué. En cas de victoire, la Côte d'Ivoire sera assurée de s'offrir au moins une médaille de bronze.

Dosso Cheick, dans la catégorie des plus de 73 kg, défiera ce samedi un Marocain qui serait l'athlète le plus grand de la compétition de Taekwondo avec plus de deux mètres de long. «Cela sera un combat difficile, mais il faudra user de malice face à ce genre d'adversaire. Je demanderai à Cheick de donner des coups moins haut pour l'épuiser d'entrée», a indiqué l'entraîneur de la sélection ivoirienne de taekwondo.

