Ile Maurice: Prêt kenyan - Des têtes tomberont à la SBM

L'étau se resserre autour d'un membre de l'équipe de direction et d'un cadre qui se trouveraient au centre de cette controverse. En effet, le consortium kenyan était leur client. Et cela, depuis qu'ils étaient dans une banque concurrente. Par ailleurs, les services d'Afsar Ebrahim, Deputy Group Managing Partner chez BDO, ont été retenus pour réorganiser les structures afin d'éviter de telles failles à l'avenir

Le hic, c'est que 50 % de ce prêt a bénéficié d'un contrat de dette signé avec le gouvernement (assignment of debts) dont la majorité des débiteurs ne sont pas solvables. Or, les services du comité sur les prêts (loan committee) ne l'ont pas découvert au moment de son décaissement.

